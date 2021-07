Nach langem Lockdown und einem kurzen Intermezzo im Anscharpark, der schon kurz nach unserem Umzug zur Großbaustelle entwickelte, sind wir seit dem 1. Juli 2021 zurück in der Holtenauer Straße: Das Team vom Servicebüro Nord freut sich, alte und neue Kunden/innen in den hellen und freundlichen Räumen in der Holtenauer Str.243 begrüßen zu dürfen. Ein weiteres Plus des neuen Büros: Der Zugang ist barrierefrei!



Sie erreichen uns unter der gewohnten Telefonnummer 0431-3052486. Unsere Öffnungszeiten: Mo – Do von 8:30 – 13:30, Fr 8:30 – 12:30. Wir vereinbaren gerne einen zeitnahen Termin mit Ihnen!