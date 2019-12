Der Stadt Kiel war vor Jahren klar, dass der Kieler Weihnachtsmarkt ein neues Konzept braucht. 2016 war es dann soweit, neben den „altbewährten Standorten“ stehen nun zusätzlich 50 neue Buden auf dem Rathausmarkt, die zu einem gemütlichen Weihnachtsbummel einladen. Das neue Kieler Weihnachtsdorf hat sich vom ersten Tag an zu einem beliebten Treff für Jung und Alt entwickelt. 2018 wurde das Kieler Weihnachtsdorf zum schönsten Weihnachtsmarkt in Schleswig-Holstein gewählt und landete bundesweit unter 80 Mitbewerbern auf Platz 15. Vor Kiels guter Stube wächst ein Tannenwald aus mehr als 500 Bäumen .Nun eröffnete Kiel zum vierten Mal auf dem Rathausmarkt ihre Pforten, der zum Schauen, Schlemmen, Shoppen und Verweilen einlädt. Neben Kunsthandwerk aus Schleswig-Holstein und Produkten der hochwertigen Weihnachtsdeko -Marke Käthe Wohlfahrt werden auch kulinarische Spezialitäten angeboten. So gibt es frisch geräucherte Kieler Sprotten oder Leckereien aus Schweden und Finnland und viele Neuheiten wie z.B. Weihnachts-Eis von Giovanni L. Der Wichtelzauber fehlt auch dieses Jahr „ natürlich nicht“! Drei Mal am Tag fliegt eine Mini-Kogge, gezogen von sechs unechten Rentieren, über den Weihnachtsmarkt hinauf zur Rathausspitze. Dabei erzählt der Wichtel Ki(e)lian täglich die Geschichte, warum er in Kiel nicht auf einem Schlitten sondern stilecht mit einem Segelschiff unterwegs ist. Wann: Täglich um 16Uhr,18Uhr und 19:30Uhr.Ein weiterer Anziehungspunkt ist eines der ältesten Pferdekarussells das weitgehend im Originalzustand von 1900 erhalten ist, da findet jeder einen Platz! Staunende Gesichter und leuchtende Kinderaugen- was gibt es schöneres? Hingehen, erleben und die vorweihnachtliche Atmosphäre genießen! Ein wenig Schnee und ein frohes Weihnachtsfest wünscht das Team vom Service Büro Friedrichsort .