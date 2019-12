Nach einer dreiwöchigen Umbaupause öffnet das Ostsee Info-Center Eckernförde am 1.Dezember von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr wieder seine Tore. Die Ostsee ist zur jeder Jahreszeit einen Ausflug wert. Auf den Promenaden kann man sich eine Brise um die Nase wehen lassen, die ganz Mutigen bummeln dick eingepackt in Hut und Mantel am Strand entlang und genießen die Seeluft. Im Ostsee Info-Center Eckernförde geht es behaglicher zu! Eine neue Attraktion ist der Nachbau des Forschungstauchbootes „Jago“. Ein Erlebnis für große und kleine Meeresentdecker. Die Unterwasserwelt spielerisch erleben! Im großen Fühlbecken können die Besucher unter fachkundiger Aufsicht Plattfische streicheln oder Seesterne über die Hände gleiten lassen. Mit zahlreichen Mitmachaktionen z.B. „Raubtierfütterung“, Tombola (jedes Los gewinnt) und Leckereien wie Waffeln und Punsch wird die Wintersaison eingeleitet. In den nächsten Monaten ist das Ostsee Info-Center dienstags bis sonntags von 11.00 Uhr bis 17:00 geöffnet. Veranstaltet wird dieser Tag der offenen Tür vom Umweltbildungsverein Eckernförde. Alle Erlöse kommen der Umweltbildung in Eckernförde zugute. Wir vom Team“ Tipps und Service“ wünschen euch allen einen spannenden Tag.